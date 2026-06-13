إصابة شخصين بإطلاق نار داخل مركز تجاري في كارولاينا الجنوبية

وأوضحت " نيوز" نقلا عن مسؤولين في مدينة أن "الوحدات استجابت لحادث إطلاق نار في مركز هايوود التجاري بعد ظهر يوم السبت".وأكدت شرطة غرينفيل نقل مصابين اثنين بأعيرة نارية إلى المستشفى، واحتجاز عدد من الأشخاص، كما تم إخلاء المركز التجاري بمساعدة مكتب شرطة مدينة غرينفيل.وأضافت الشرطة أنه لم تطلق أي أعيرة نارية أخرى منذ وصول الضباط إلى مكان الحادث، فيما لا يزال الوضع متوترا، لكن المنطقة باتت تحت السيطرة، والتحقيقات الأولية تشير إلى أن خلافا تحول إلى إطلاق نار.وصرح رئيس قسم الإطفاء في مدينة غرينفيل، تريستان ، بأنه طلب من الجمهور تجنب منطقة المركز التجاري لإتاحة المجال أمام قوات الأمن للقيام بعملها، وسيظل المركز التجاري مغلقا حتى إشعار آخر.