إيران.. محتجون يطالبون باستقالة عراقجي وقاليباف

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مجموعة من المتظاهرين شاركت في تجمعات احتجاجية طالبت باستقالة رئيس ووزير الخارجية احتجاجا على التفاهمات والاتفاقات التي يجري التفاوض بشأنها بين والولايات المتحدة.وبحسب التقارير الإعلامية الإيرانية، "رفع المحتجون شعارات تنتقد مسار المفاوضات الجارية مع ، معتبرين أن بعض البنود المتداولة بشأن الاتفاق المحتمل لا تنسجم مع ما يصفونه بالثوابت والمصالح الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية".وطالب المحتجون بمراجعة مسار التفاوض وإعادة تقييم بعض المقترحات المطروحة قبل الوصول إلى أي اتفاق نهائي.وكانت وكالة "فارس" قد وجهت انتقادات لاذعة وغير مسبوقة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، متهمة إياه باعتماد "النهج الدبلوماسي المبهم" في تعامله مع التصريحات الأخيرة للرئيس .واعتبرت الوكالة أن ردود عراقجي بدلا من دحض الادعاءات الأمريكية، جاءت بمثابة "دعم غير مباشر" لرواية وتخدم مصالحه الإعلامية.وتأتي هذه الانتقادات في أعقاب التصريحات النارية لترامب والتي اتهم فيها مسؤولين إيرانيين بتسريب "نسخة مزيفة" من مذكرة التفاهم، وزعم أن إيران قدمت اعتذارا خاصا لواشنطن.وفي المقابل، اكتفى عراقجي بالرد عبر تغريدة باللغة أشار فيها إلى "مذكرة تفاهم إسلام آباد" واقترابها من الإقرار النهائي، مطالبا وسائل الإعلام بـ"الامتناع عن التكهن" بمضمون الاتفاق قبل إتمامه.لكن الوكالة الإيرانية رأت في توقيت ونبرة هذا الرد "نقطة مثيرة للتفكير والقلق".وأوضحت أن عراقجي لم يكتفِ بعدم النفي المباشر والقاطع لادعاء ترامب بأن المحتوى المسرب "مفبرك"، بل إن مطالبته للإعلام بعدم التكهن خلقت "جوا يمكن اعتباره تأكيدا غير مباشر على زيف بعض الأخبار".وأكدت الوكالة أن هذا الغموض الدبلوماسي الذي سبق أن اتبعه عراقجي خلال المفاوضات الأخيرة، عزز التساؤلات حول ما إذا كان موقفه يمثل "تراجعا" أم "تنسيقا" مع ترامب، وأشارت إلى أن ترامب استغل هذا الغموض فورا، حيث أعاد نشر تغريدة عراقجي لاستخدامها كورقة تؤكد موقفه.وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإيرانية نقاشا واسعا حول مستقبل المحادثات مع واشنطن، خاصة مع إعلان ترامب أنه سيتم التوقيع على الاتفاق اليوم الأحد.