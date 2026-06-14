​في العمق السوري.. قوة عراقية تطيح بشبكة دولية للمخدرات وتضبط 200 كغم

وذكرت المديرية في بيان، ورد للسومرية نيوز، أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث انتقلت مفارزها وبالتنسيق المباشر مع في الجمهورية العربية السورية، لتنفيذ سلسلة عمليات متزامنة داخل العمق السوري استمرت لعدة أيام، بجهد استخباري وميداني مكثف، شملت محافظتي وحمص".وتابعت أن" العملية أسفرت عن تفكيك الشبكة الدولية المكونة من (9) من كبار تجار ، فضلاً عن ضبط (200) كيلوغرام من المواد المخدرة المختلفة كانت معدّة للتهريب إلى داخل الأراضي العراقية بغرض الاتجار بها".واضافت أن "العملية تعكس مستوى التنسيق العالي والتعاون الاستخباري الفاعل بين أجهزة في البلدين، ضمن إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تجفيف منابع التهريب، وضرب خطوط إمداد شبكات المخدرات الدولية، والإطاحة بأخطر رؤوس تجارتها، بما يسهم في حماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة".