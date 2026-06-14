قبيل ضربة الضاحية.. "إسرائيل" تؤكد إبلاغ الولايات المتحدة وإيران تتوعد بالرد

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن "الجيش الإسرائيلي أبلغ قبل وقت قصير من شن الغارة على ".من جهته، أكد مساعد قائد مقر خاتم أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية "لن يبقى دون رد".