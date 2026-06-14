احتجاز ناشط بريطاني مناهض للإسلام في مطار هيثرو

وقال روبنسون إن الإجراء جاء بعد نشره تعليقات بشأن أعمال الشغب والعنف التي شهدتها الشمالية مؤخراً.وكانت الاضطرابات قد اندلعت في بلفاست عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء عنيف، قبل أن تتوسع إلى هجمات استهدفت منازل ومتاجر تعود لأفراد من الأقليات والمقيمين الأجانب.وأكدت الشرطة أنها لا تتعامل مع حادث الطعن باعتباره عملاً إرهابياً، فيما وصفت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية أعمال الشغب بأنها "بلطجة عنصرية".