ترامب يرفض الهجوم الاسرائيلي على بيروت: نحن في يوم مهم وقريبون من الاتفاق

وقال إن " تمتلك حق الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات"، إلا أنه اعتبر أن الهجوم الذي جاء رداً على تهديدات أو هجمات سابقة كان "بسيطاً للغاية ولا قيمة له"، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد.كما شدد على ضرورة امتناع إسرائيل عن تنفيذ أي هجمات جديدة داخل ، وكذلك وقف أي هجمات من جانب ضد إسرائيل، معتبراً أن المرحلة الحالية قد تمثل بداية "سلام طويل وجميل" في المنطقة.وأضاف ترامب أن اتفاقاً قريباً قد يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي، بما يشمل لبنان، داعياً جميع الأطراف إلى التراجع عن التصعيد للحفاظ على فرص نجاح الجهود الدبلوماسية.