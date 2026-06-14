بريطانيا تتجه لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً

وقالت ليزا ناندي إن الخطوة لا تمثل حلاً كاملاً، لكنها ستسهم بشكل مهم في تعزيز سلامة الأطفال، مشيرة إلى أن المشاورات الحكومية أظهرت دعماً واسعاً لهذه الإجراءات.وبحسب تقارير إعلامية، قد تشمل الإصلاحات فرض قيود على مدة الاستخدام اليومية لبعض المنصات، إلى جانب تشديد الرقابة على الدردشة المعتمدة على ، خاصة تلك التي تحاكي العلاقات الشخصية.ومن المتوقع أن يعلن تفاصيل الخطة قريباً، فيما لم يُحدد بعد موعد دخول القيود حيز التنفيذ أو آلية تطبيقها.وتأتي هذه الخطوة وسط توجه عالمي متزايد لفرض ضوابط تحمي القاصرين من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني.