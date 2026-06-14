البحرية الأميركية تنقذ 14 بحاراً هندياً في شمال بحر العرب

وقالت البحرية في منشور على منصة "أكس"، إن طائرة استطلاع من طراز P-8 كانت أولى الوحدات التي وصلت إلى موقع الحادث عقب تلقي نداء الاستغاثة نحو الساعة الثانية فجراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث ألقت عدة معدات للبحث والإنقاذ، بينها طوف نجاة تمكن البحارة من الصعود إليه.وأضافت أن السفينة التجارية "جبل علي 9" وصلت لاحقاً إلى الموقع وتمكنت من انتشال 11 من أفراد الطاقم من طوف النجاة.كذلك، شاركت مروحية إنقاذ من طراز MH-60S سي هوك التابعة لحاملة الطائرات الأميركية "إبراهام " في العملية، وتمكنت من إنقاذ ثلاثة بحارة آخرين بعد انقلاب طوفهم نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.ونُقل البحارة الثلاثة إلى متن السفينة "جبل علي 9"، حيث أكدت البحرية الأميركية أنهم كانوا بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة.وشاركت أيضاً المدمرة الصاروخية يو (DDG 112) في الاستجابة لنداء الاستغاثة.