ترامب "غاضب" من نتنياهو ويطلب من ايران عدم الرد على هجوم بيروت: الاتفاق سيوقع خلال ساعتين

وقال ، في تصريحات تابعتها ، "لا أدري لم قام نتنياهو بالهجوم على وقد أغضبني ذلك وقلت له إنه يفتقر إلى الحكمة".واضاف "سأطلب من عدم الرد على الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت".وأكد ترامب، ان "توقيع الاتفاق مع إيران يسير وفق الخطة لهذا اليوم رغم القصف الإسرائيلي لبيروت وتهديد برد"، مبيناً أن "الاتفاق بين والولايات المتحدة سيوقع خلال ساعتين أو 3 ساعات".