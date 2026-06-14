غوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على بيروت ويدعو لضبط النفس

أدان الأمين العام للأمم المتحدة ، الأحد، الغارات الإسرائيلية على العاصمة ، داعيا الى ضبط النفس.

​

وقال غوتيريش "ندين بشدة الغارات الإسرائيلية على وندعو جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس".

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، غارات على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وانتقد الرئيس الأميركي ، الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف بيروت، مؤكداً أنه "ما كان ينبغي أن يحدث"، لا سيما في ظل اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع .