واشنطن تتحدث عن استئناف تصدير النفط من إيران: فور توقيع الاتفاق

وقال هيغسيث وفق شبكة " "، إن " يمكنها البدء في تصدير النفط فورا بعد توقيع الاتفاق ورفع القيود المرتبطة به، مضيفا:" فورا. هذا ما قاله الرئيس"، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية بدء التجارة النفطية في اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية بين وطهران بشأن عدد من الملفات العالقة، من بينها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع ، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل في البلاد.وكانت العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية قد حدت بشكل كبير من قدرة طهران على التصدير في السنوات الأخيرة، ما أثر على إيراداتها الاقتصادية ودفعها إلى البحث عن قنوات بديلة للتجارة النفطية.يشار إلى أن أي اتفاق محتمل بين الجانبين من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على أسواق ، نظرًا لحجم إيران كأحد منتجي النفط في الشرق الأوسط.