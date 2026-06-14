رئيس البرلمان الإيراني: لن يتمكن العدو أبدا من الاستفراد بجبهات المقاومة

اعتبر رئيس ، الأحد، أنه لن يتمكن ما وصفه "العدو" من الاستفراد بجبهات المقاومة.

وقال قاليباف، "لن يتمكن العدو أبدا من الاستفراد بأي جبهة من جبهات المقاومة"، مضيفا "تضحيات مقاتلي الشجعان ودبلوماسية المقتدرة تضمن سيادة لبنان ووحدة أراضيه".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، الأحد، أن توقيع اتفاق بين وإيران سيتم خلال الساعتين أو الثلاث ساعات القادمة.





وينص الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وتلتزم إيران بإعادة فتح فورا ودون رسوم عبور.



وفي المقابل، ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على حركة الملاحة الإيرانية في هذا الممر الحيوي لضمان حرية التجارة العالمية.