طهران تحمل واشنطن مسؤولية انتهاك "إسرائيل" لوقف إطلاق النار

حملت ، الأحد، مسؤولية انتهاك "إسرائيل" لوقف إطلاق النار.

وقالت الخارجية الإيرانية، "ندين بشدة العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بمنطقة سكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضاف " تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاك لوقف إطلاق النار في أو ".

وأعلن الرئيس الأمريكي أن توقيع اتفاق بين وإيران سيتم خلال الساعتين أو الثلاث ساعات القادمة.

وينص الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وتلتزم إيران بإعادة فتح فورا ودون رسوم عبور.

وفي المقابل، ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على حركة الملاحة الإيرانية في هذا الممر الحيوي لضمان حرية التجارة العالمية.