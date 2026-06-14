مصرع 12 شخصا بتحطم طائرة في ميزوري الأمريكية

ووقع الحادث بالقرب من مطار بتلر التذكاري، وتقع بتلر على بعد 65 ميلا تقريبا .وقالت دورية الطرق السريعة بولاية ميزوري، في بيان، إن القوات في مكان الحادث لمساعدة قسم شرطة بتلر ومكتب قائد شرطة مقاطعة .وصرح جاستن إيوينغ السيرجنت في دورية في ميزوري، بأن الطائرة كانت تقل أشخاص يعتزمون القفز بالمظلات.وأضاف أن المستجيبين لحالات الطوارئ تلقوا مكالمة تفيد بأن طائرة سقطت واشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 11:30 صباح الأحد.وذكر إيوينغ أن المستجيبين لحالات الطوارئ تمكنوا من إخماد الحريق بعد وقت قصير من وقوع الحادث، ووصف المشهد بأنه "قاس".