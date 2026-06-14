ترامب يعلن قرب فتح مضيق هرمز للتجارة

أعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الأحد، عن فتح للتجارة قريبا جدا.

وقال في كلمة له، "لن تملك أبدا سلاحا نوويا وسيفتح للتجارة قريبا جدا".

وأضاف "اتفاقنا جدار منيع ضد امتلاك إيران سلاحا نوويا وهو النقيض التام لاتفاق أوباما".

وكان ترامب أعلن، الأحد، أن توقيع اتفاق بين وإيران سيتم خلال الساعتين أو الثلاث ساعات القادمة.

وينص الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وتلتزم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور.

وفي المقابل، ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على حركة الملاحة الإيرانية في هذا الممر الحيوي لضمان حرية التجارة العالمية.