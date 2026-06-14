إيران: ساعة الصفر حانت والمنصات تأخذ وضعية الإطلاق

وصرح ولايتي بأنه "إذا لم تخمد النار في فإن وباب المندب سيخنقان شرايينهم الاقتصادية".وذكر في تدوينة على منصة "إكس": "نفد الصبر بسبب سوء التقدير في ، صدر القرار واقتربت ساعة الصفر والصواريخ جاهزة".وأضاف " جزء أساسي من محور المقاومة وإذا لم تتوقف الاستفزازات في لبنان، فقد يتحول هرمز وباب المندب إلى نقطتي ضغط استراتيجي على شرايينكم الاقتصادية".ونشر المستشار تدوينته بأربع لغات الفارسية والعربية والإنجليزية والتركية.وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إن التوتر والقلق يسودان المنطقة بينما يسعى جاهدا لضمان عدم مهاجمة بتقديم مغريات لطهران، وذكر الإعلام العبري أن أعلنت مساء الأحد رفضها لعرض ترامب، قائلة: "سنرد قريبا جدا".