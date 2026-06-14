باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران

أعلن الباكستاني ، عن التوصل إلى اتفاق سلام بين وإيران عقب محادثات مكثفة.

وقال شريف في كلمة له، "يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين وإيران عقب محادثات مكثفة".

وأضاف "الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك "، مشيرا الى أن "مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في ".

ولفت الباكستاني الى أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الأحد، أن توقيع اتفاق بين وإيران سيتم خلال الساعتين أو الثلاث ساعات القادمة.

وينص الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وتلتزم بإعادة فتح فورا ودون رسوم عبور.

وفي المقابل، ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على حركة الملاحة الإيرانية في هذا الممر الحيوي لضمان حرية التجارة العالمية.