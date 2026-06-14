ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران

وقال : "أفوض بشكل كامل فتح دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه ".وأفاد ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع!".وأضاف "أُصرّح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأُصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي".واختتم ترامب تدوينته قائلا: "سفن العالم، شغلوا محركاتكم.. فليتدفق النفط!".