أول تعليق لإيران بعد إعلان التوصل لاتفاق سلام مع أمريكا

أعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع .









وأكد أنه "بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب، اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب". وقال التلفزيون الإيراني إن " اضطرت إلى بإنهاء الحرب".وأكد أنه "بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب، اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب".

وكان الباكستاني أعلن، قبل قليل، عن التوصل إلى اتفاق سلام بين وإيران عقب محادثات مكثفة، وأعلن بعده الرئيس الأمريكي ، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام.