ترامب يحدد موعد فتح مضيق هرمز بعد اتفاق السلام

أعلن الرئيس الأمريكي ، أنه سيتم فتح فور توقيع الاتفاق مع يوم الجمعة المقبل.

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وقال في كلمة له، "هذه الصفقة العظيمة ستجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها"، مضيفا "العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع لكنهم جميعا أخفقوا قبل مجيئي".

ولفت الى أن "الاتفاق مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها"، مردفا "سيتم فتح فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام".

وتابع ترامب "النفط سيتدفق مجددا من الجانبين لصالح المنطقة والعالم أجمع".



وكان الباكستاني أعلن، قبل قليل، عن التوصل إلى اتفاق سلام بين وإيران عقب محادثات مكثفة، وأعلن بعده الرئيس الأمريكي ، أن وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام.