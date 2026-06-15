باكستان تعلق على الاتفاق الايراني الامريكي: رسالة إلى المجتمع الدولي

وكتب دار على منصة "إكس": "ترحب باكستان ترحيبا حارا بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف: "يعكس هذا الإنجاز الهام قوة الحوار الدبلوماسي المستمر والعزم الجماعي للدول الصديقة على اختيار الحوار بدلا من المواجهة. كما أنه يبعث برسالة طمأنينة إلى ، ويوفر الثقة والاستقرار اللازمين للأسواق العالمية والاقتصاد العالمي، ولا سيما للدول النامية الأكثر عرضة لعدم ".وتابع: "طوال هذه الفترة، ظلت باكستان على تواصل فعال مع جميع الأطراف المعنية، ودعت باستمرار إلى ضبط النفس والانخراط البناء، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الممكن لحل جميع القضايا".كما أعرب عن تقدير باكستان للثقة التي أولتها قيادة كل من الولايات المتحدة وإيران لباكستان، وإشادتها بالتزامهما بمواصلة السعي نحو تسوية سلمية وتفاوضية.وأضاف: "كما نعرب عن امتناننا للدعم والجهود الدبلوماسية المخلصة التي بذلتها دولنا الشقيقة، بما فيها وقطر وتركيا ومصر وغيرها، فضلا عن وشركائنا الدوليين الذين ظلوا على تواصل وثيق طوال هذه العملية وساهموا في تحقيق هذا الإنجاز الهام".وشدد على أنه "مع استمرار المفاوضات بشأن المسائل العالقة، فإن باكستان على أتم الاستعداد لدعم كل مسعى يهدف إلى ترسيخ هذا التقدم. ونتطلع إلى حفل التوقيع الرسمي في 19 يونيو في جنيف، ونبقى على ثقة بأن هذا التطور الإيجابي سيمهد الطريق لسلام دائم واستقرار وازدهار مشترك للمنطقة وخارجها".