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رغم إعلان الاتفاق.. إسرائيل تؤكد عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية
دوليات
2026-06-15 | 03:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
261 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أكد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
أن
إسرائيل
تعارض انسحاب جيشها من
لبنان
رغم ما وصفه بالضغوط الحالية والمستقبلية، مشدداً على أن الحكومة الإسرائيلية متمسكة بموقفها حيال الوجود العسكري في المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية.
وقال كاتس إن
رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
أبلغ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وكبار المسؤولين في
الإدارة الأميركية
بأن
إسرائيل
لن تنسحب من
لبنان
، مؤكداً أن هذا الموقف تم نقله بشكل واضح خلال الاتصالات الأخيرة بين الجانبين.
وأضاف أن السيطرة على ما وصفها بـ"المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة تُعد من أبرز إنجازات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، مشيراً إلى أن إسرائيل تنظر إلى هذه المناطق باعتبارها جزءاً من ترتيباتها الأمنية.
وفي تصعيد لافت، حذر كاتس من أن إسرائيل ستهاجم
إيران
"بكل قوتها" إذا أقدمت على مهاجمة إسرائيل على خلفية التطورات المرتبطة بلبنان، مؤكداً أن تل أبيب سترد على أي تهديد أو استهداف من جانب
طهران
.
كما أعلن أن المنطقة الأمنية التي تتحدث عنها إسرائيل في
جنوب لبنان
ستكون خالية من السكان، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي سيدمر المنازل في القرى الحدودية الواقعة ضمن ما وصفه بمناطق التماس.
وتأتي تصريحات كاتس في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول تقدم المسار التفاوضي بين
الولايات المتحدة
وإيران، وما يرافقه من نقاشات حول مستقبل الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في لبنان.
وتعكس المواقف الإسرائيلية الأخيرة تمسك تل أبيب بفصل الملف اللبناني عن أي تفاهمات إقليمية أوسع، ورفضها ربط انتشار قواتها أو وجودها العسكري في الجنوب اللبناني بأي اتفاقات يجري التفاوض عليها بين
واشنطن
وطهران.
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الولايات المتحدة
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