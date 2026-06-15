رغم إعلان الاتفاق.. إسرائيل تؤكد عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية

وقال كاتس إن أبلغ الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين في بأن لن تنسحب من ، مؤكداً أن هذا الموقف تم نقله بشكل واضح خلال الاتصالات الأخيرة بين الجانبين.وأضاف أن السيطرة على ما وصفها بـ"المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة تُعد من أبرز إنجازات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، مشيراً إلى أن إسرائيل تنظر إلى هذه المناطق باعتبارها جزءاً من ترتيباتها الأمنية.وفي تصعيد لافت، حذر كاتس من أن إسرائيل ستهاجم "بكل قوتها" إذا أقدمت على مهاجمة إسرائيل على خلفية التطورات المرتبطة بلبنان، مؤكداً أن تل أبيب سترد على أي تهديد أو استهداف من جانب .كما أعلن أن المنطقة الأمنية التي تتحدث عنها إسرائيل في ستكون خالية من السكان، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي سيدمر المنازل في القرى الحدودية الواقعة ضمن ما وصفه بمناطق التماس.وتأتي تصريحات كاتس في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول تقدم المسار التفاوضي بين وإيران، وما يرافقه من نقاشات حول مستقبل الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في لبنان.وتعكس المواقف الإسرائيلية الأخيرة تمسك تل أبيب بفصل الملف اللبناني عن أي تفاهمات إقليمية أوسع، ورفضها ربط انتشار قواتها أو وجودها العسكري في الجنوب اللبناني بأي اتفاقات يجري التفاوض عليها بين وطهران.