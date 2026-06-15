إيران تدعو إسرائيل إلى وقف الاعتداءات على لبنان بشكل كامل

وذكرت الخارجية في بيان، إن "عراقجي شدد على ضرورة إنهاء هجمات الكيان الصهيوني المزعزعة للاستقرار ضد ، "مشيرا إلى أن " تتحمل مسؤولية مباشرة تجاه تنفيذ الاتفاق والتفاهمات المطروحة".وأضافت، ان "عراقجي بحث هاتفياً مع نظرائه التركي والعراقي والمصري مسار ومضامين تفاهم إسلام آباد".