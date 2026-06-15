ترامب: السفن بدأت بمغادرة مضيق هرمز والمسار الجنوبي آمن للملاحة

وقال في تصريح له، إن "السفن بدأت في التحرك خارج ، وكثير منها محمل بالنفط".وأضاف أن "السفن تسلك الطريق الجنوبي، وهو آمن ومحمي ونظيف تماماً"، مشيراً إلى وجود مسارات أخرى متاحة للملاحة البحرية.