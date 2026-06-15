إيران: لا نثق بالولايات المتحدة.. سنتقاضى رسوماً مقابل خدمات هرمز

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي، اليوم الاثنين، إن " انعدام ثقة الشعب الإيراني بالجانب الأميركي متجذر إلى درجة أن أمام طريقا طويلاً لكسب ثقة الإيرانيين".وشدد بقائي على أن ملزمة بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى الرد بالمثل من جانب .ولفت إلى أن "طهران ستتخذ تدابير لضمان المرور الآمن عبر المضيق بالتنسيق مع ودول أخرى لفترة محددة وبما يتوافق مع التزامات أميركا".وتابع: "سيادة ومكانتها فيما يتعلق بمضيق هرمز محفوظتان بالكامل.. سيتم تقاضي رسوم لاحقاً مقابل الخدمات التي نقدمها".