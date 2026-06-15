هجوم انتحاري يستهدف معسكراً لوزارة الداخلية السورية في الرقة ويوقع قتيلين

وقال المتحدث في بيان، إن "هجوماً إرهابياً انتحارياً استهدف أحد معسكرات في ".وأضاف أن الهجوم "أدى إلى مقتل عنصرين، وفق المعلومات الأولية"، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث وتقييم حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه.ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية منفذ الهجوم أو طبيعة المعسكر المستهدف.