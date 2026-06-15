الجيش الأمريكي: حصار موانئ إيران لا يزال ساريا

ونقلت رويترز عن قوله في بيان تابعته ، ان "حصار موانئ لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق معها المقرر يوم الجمعة".وأضاف "ينبغي للسفن المتضررة من الحصار على موانئ إيران عدم العبور لحين إعطاء توجيهات صريحة".