الأردن تعتذر للعراق بسبب العلم

وقالت إدارة الشركة في بيان ورد لـ ، انها "تتقدم بخالص الاعتذار للأشقاء في جمهورية الشقيقة عن الخطأ التقني غير المقصود الذي أدى إلى عدم ظهور العلم العراقي ضمن المواد الإعلانية داخل مرافق السوق الحرة"، مبينة ان "ما حدث جاء خلال مرحلة تحديث وتنظيم المواد الإعلانية، ما أدى إلى هذا الخطأ غير المقصود نهائياً، والذي تم تصحيحه فورا".وأضافت "نود أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا الكبيرين بتأهل المنتخب العراقي الشقيق إلى نهائيات ، وهو إنجاز عظيم يسعد جميع الجماهير العربية والأردنية خاصةً لما للعراق وشعبه من مكانة خاصة لدى جميع الأردنيين"، مشيرة الى "اننا نؤكد اعتزازنا بالأشقاء العراقيين، وحرصنا الدائم على تعزيز قيم المحبة والإحترام والتقدير في جميع مرافقنا، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين".