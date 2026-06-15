ترامب يعلن فتح مضيق هرمز جزئيا

وقال في كلمة له تابعتها ، "وقعنا مذكرة التفاهم مع وتم فتح جزئيا"، مبينا انه "سيتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل يوم الجمعة".وأضاف ان "الاتفاق مع إيران سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا الى ان " لن تملك سلاحا نوويا ووافقت على ذلك وكان هذا جوهر النزاع".وذكر ان "الاتفاق الذي أبرمه أوباما مع إيران كان سيمكنها من صنع سلاح نووي"، لافتا الى "اننا نريد علاقات طيبة مع إيران وإذا لم يتحقق ذلك فسنعود للحرب وآمل ألا يحدث ذلك".وبين ان "جي دي فانس هو الذي سيحضر حفل التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران"، لافتا الى "اني أريد نشر مذكرة التفاهم مع إيران لأنها وثيقة مهمة وقوية وسننشرها قريبا".وتابع "سيتم فتح مضيق هرمز بالكامل بعد نزع الألغام"، موضحا ان "تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها".وبين ان "مضيق هرمز سيفتح من جديد دون رسوم"، لافتا الى "اننا نريد أن نرى كيف يمكننا تسوية النزاع في وعلينا أن نتحدث مع بهذا الشأن".