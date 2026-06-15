إيران تعلن البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي

أعلنت ، اليوم الاثنين، عن البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي.

وقالت قناة برس تي في الإيرانية، "3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان بضائع إيرانية تمكنت من اختراق الحصار البحري على ".

وأضافت "تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، وقال : "أفوض بشكل كامل فتح دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".