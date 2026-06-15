في لندن.. اعتقال 100 شخص في تجمع لأنصار "فلسطين أكشن"

ونقلت صحيفة Standard عن مصدر في قوله: "قام المتواجدين قرب فعالية احتجاج قرب مبنى المحكمة الملكية باحتجاز 117 شخصا للاشتباه في تعبيرهم عن دعمهم لمنظمة محظورة".ويوم الاثنين، أيدت البريطانية، قرار الحكومة بحظر منظمة "فلسطين أكشن".وفي فبراير الماضي قضت في إنجلترا وويلز بأن "قرار الحكومة بتصنيف المنظمة كمنظمة إرهابية لا أساس له"، وقد استأنفت البريطانية القرار لاحقا.يشار الى أنه تم حظر نشاط حركة "فلسطين أكشن" في عام 2025، ويُعدّ الانضمام إليها أو دعمها جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، ومع ذلك يُنظّم أنصار الحركة احتجاجات بانتظام، تعتقل خلالها الشرطة المئات من المشاركين كل مرة.