عراقجي: انسحاب إسرائيل من لبنان جزء أساسي من الاتفاق مع الولايات المتحدة

وقال عراقجي في تصريحات صحفية، ان " إنهاء الحرب في جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في ويشمل انسحاب من الأراضي "، مشيرا الى ان " أي هجوم عسكري من الكيان الصهيوني على لبنان واستمرار الاحتلال نقض لمذكرة التفاهم".وتابع، ان " سنناقش الملف النووي والعقوبات خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يوما مع "، لافتا الى ان " الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو إيران وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله".واردف: "تم الإعلان عن إنهاء الحرب بشكل فوري ونهائي في كل الجبهات ومن بينها لبنان"، مبينا ان " سنطرح الملف النووي وإلغاء الحظر في المرحلة النهائية من المفاوضات".