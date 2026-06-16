ترامب: اقترح أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله بدلا من إسرائيل



وقال ، في كلمة أمام قمة ‌مجموعة ⁠السبع في ، أنه "عبر لإسرائيل عن استيائه من ⁠هجومها على ".



وقال ، في كلمة أمام قمة ‌مجموعة ⁠السبع في ، أنه "عبر لإسرائيل عن استيائه من ⁠هجومها على ".

واضاف كشف الرئيس الأميركي: أنه "اقترح على ترك ملف لسوريا، معتبراً أن الرئيس السوري أحمد الشرع تمكن من توحيد بلاده وتنظيم أوضاعها الداخلية.





وقال ترامب إن الشرع قام "بعمل مذهل" في ، مشيراً إلى أنه يعتقد أن بإمكان إسرائيل أن تترك لدمشق مهمة التعامل مع حزب الله.