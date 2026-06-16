التلفزيون الإيراني: 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلعا تبحر حاليا باتجاه البلاد

– دولي

اعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن ابحار 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان سلعا باتجاه البلاد.



ونشر التلفزيون الإيراني خبر تابعته ، ان "3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتان تحملان سلعا ابحرت حاليا من باتجاه ".