"مئات الأهداف".. تفاصيل إلغاء الضربة الإسرائيلية الاخيرة على إيران

وقبل الإلغاء، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بعض الأهداف في الأسبوع الماضي، بعد إطلاق الأخيرة صواريخ على ، على خلفية قصف الجنوبية معقل حليفوأوضح الإسرائيلي أنه "بحلول عصر يوم 8 يونيو كان بأكمله على أهبة الاستعداد للإقلاع في طلعة جوية واسعة النطاق"، كانت ستشمل ضربات على "مئات الأهداف في قلب إيران".إلا أنه أضاف: "توقفت الضربة أثناء اجتماعنا في الأسراب، قبل ساعة واحدة فقط من ساعة الصفر".وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ألغى الإسرائيلي الضربة بعد أن أصدر الرئيس الأميركي تعليماته بعدم تصعيد القتال مع إيران.