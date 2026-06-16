ما علاقة الحرب الإيرانية بعيد ميلاد ترامب؟

وبحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، اعتبر أن الاتفاق مع يمثل إنجازاً سياسياً كبيراً، معلناً اكتمال التفاهم الذي يتضمن إنهاء الحصار البحري على وإعادة فتح أمام الملاحة التجارية، وهي خطوة يرى مراقبون أنها قد تسهم في تهدئة أسواق الطاقة وخفض المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط العالمية.وجاء الإعلان بمثابة "هدية عيد ميلاد" للرئيس الأميركي، الذي لطالما تحدث خلال الأسابيع الماضية عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم أن التطورات العسكرية الأخيرة كادت تعرقل مسار المفاوضات.احتفال غير مسبوقوشهد إقامة فعالية ضخمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة، حضرها آلاف المتفرجين وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين، بينهم رئيس ومدير كاش باتيل.كما حضر الرئيس البولندي كارول ناوروكي المناسبة، فيما وصف رئيس منظمة UFC دانا وايت الحدث بأنه "استثنائي وغير مسبوق".وسعى ترامب إلى ربط المناسبة باحتفالات الذكرى الـ250 لتوقيع الأميركي، إلا أن كثيرين رأوا أن الحدث حمل طابعاً شخصياً يعكس أسلوب الرئيس الأميركي القائم على الاستعراض السياسي والرمزية الإعلامية.مقارنة مع بايدنوأعاد الحدث إلى الأذهان الطريقة المختلفة التي احتفل بها الرئيس السابق بعيد ميلاده الثمانين عام 2022، عندما اكتفى بوجبة فطور عائلية خاصة داخل البيت الأبيض.ويعد ترامب حالياً أكبر رئيس أميركي منتخب سناً في تاريخ ، بعد أن تجاوز الرقم القياسي الذي كان يحمله بايدن.ورغم الجدل المتكرر حول عمره وحالته الصحية، أكد البيت الأبيض في أكثر من مناسبة أن ترامب يتمتع بصحة جيدة، فيما وصف طبيبه السابق والنائب الجمهوري روني قدراته البدنية والذهنية بأنها "استثنائية".إنجاز سياسيويأتي الاحتفال في وقت يسعى فيه ترامب إلى تقديم الاتفاق مع إيران باعتباره أحد أبرز إنجازاته السياسية في ولايته الحالية، خصوصاً مع ما يتضمنه من ترتيبات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز ووقف العمليات العسكرية.وبينما لا تزال التفاصيل النهائية للاتفاق قيد التفاوض، نجح الرئيس الأميركي في تحويل يوم عيد ميلاده إلى مناسبة سياسية استثنائية، جامعاً بين إعلان اتفاق دولي بارز واحتفال غير مسبوق داخل البيت الأبيض.