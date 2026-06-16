ترامب: مضيق هرمز سيفتح الجمعة والاتفاق مع إيران سيتبلور خلال أيام

وقال ، إن " تريد إنجاز الأمر والعودة إلى العمل، والعلاقة الجديدة باتت طبيعية، وأعتقد أن الأمور ستتقدم بسرعة"، مشيراً إلى أن "إيران لن يكون لديها سلاح نووي، كما سيفتح دون رسوم حتى بعد انقضاء فترة الأيام الستين".وأضاف أن "نص الاتفاق مع إيران سينشر خلال جلسة رسمية"، لافتاً إلى أن "المرحلة الثانية من الاتفاق النووي مع إيران من المتوقع أن تتم بسرعة".وأكد ترامب أن "الاتفاق يتعلق بأمر واحد فقط، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي أبداً"، مبيناً أن "مذكرة التفاهم تتبلور بشكل جيد جداً رغم تشكيك البعض بها".وتابع أن "مذكرة التفاهم مع إيران ستعرض عبر وسائل الإعلام خلال اليومين المقبلين"، موضحاً أنه "سيرسل الاتفاق إلى الأمريكي لمراجعته".