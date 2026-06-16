أميركا ترفض طلب إسرائيل الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب طلبت الاطلاع على تفاصيل المذكرة قبل توقيعها، إلا أن رفضت ذلك، ما زاد من حدة التوتر بين الجانبين.وبحسب مصادر إعلامية، فإن الوثيقة المرتقبة لم تتطرق إلى برنامج الصاروخي أو دعمها للفصائل المسلحة في المنطقة، وهو ما تعتبره تهديداً مباشراً لأمنها، بما في ذلك في وحماس في والحوثيين في .