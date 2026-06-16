سهل التأمين وصعب الوصول إليه.. سويسرا تعلن مكان توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الاميركية

وذكرت السويسرية في بيان: "في هذه المرحلة، من المقرر توقيع الاتفاق يوم الجمعة 19 حزيران في بورغنشتوك في كانتون نيدوالدن. اقترح الوسطاء الباكستانيون والقطريون، بالإضافة إلى وإيران، هذا الموقع".وذكرت ان هذا المكان يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه.