حملة ترويجية مثيرة للجدل تكلف ستاربكس كوريا 1.4 مليون دولار

وذكرت تقارير إعلامية، بينها صحيفة "الغارديان"، أن الشركة أطلقت حملة ترويجية لكوب قهوة تحت اسم "يوم الدبابة"، بالتزامن مع الذكرى السنوية لـ"مذبحة غوانغجو" عام 1980، ما اعتُبر إساءة حساسة لحدث تاريخي دموي في .وأدى ذلك إلى موجة غضب شعبية وانتقادات حادة، إضافة إلى قطع بعض الجهات الحكومية علاقاتها مع "ستاربكس "، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات داخلية شملت إقالة مسؤولين.وقررت الشركة أن أكثر من 2000 فرع ستغلق أبوابها مؤقتا في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم 22 يونيو، ليتمكن الموظفون من مشاهدة محاضرات مسجلة عن التاريخ الكوري الحديث والمشاركة في التدريب على الوعي الاجتماعي".