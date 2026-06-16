لبنان: شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية جنوب البلاد

وذكرت الوكالة أن "العدو الإسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته عصر اليوم، إذ استهدفت مسيّرة معادية سيارة في بلدة ميفدون، ثم عمدت إلى قصف المكان عقب تجمّع الأهالي، قبل أن تستهدف سيارة ثانية في البلدة".وأضافت، أن "مسيّرة أخرى استهدفت سيارة ثالثة في بلدة شوكين، ليرتفع مجموع الاعتداءات إلى ثلاث، ما أسفر، وفق حصيلة أولية، عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين".وأكدت أن "فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، وكشافة الرسالة الإسلامية، والصليب الأحمر اللبناني، عملت على إخلاء الشهداء ونقل المصابين".