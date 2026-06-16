طائرات التزود بالوقود الأمريكية تغادر مطار بن غوريون

وذكرت صحيفة " " أن وجود الطائرات العسكرية الأمريكية ساهم في تقليص القدرة الاستيعابية للمطار، ما أدى إلى صعوبات في استقبال الرحلات الجوية نتيجة نقص مواقف الطائرات.وأضافت أن سلطات الطيران الإسرائيلية كانت تخطط لإبلاغ شركات الطيران بإمكانية إلغاء أكثر من 2.4 مليون تذكرة خلال موسمي الصيف والأعياد، قبل أن يتم تأجيل القرار بعد بدء إجراءات إخلاء الطائرات الأمريكية.وأشارت إلى أن الأزمة لم تُحل بشكل كامل، لكنها أوضحت أن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال إلغاء مئات الآلاف من الرحلات بدلاً من الأرقام الأكبر التي كانت متوقعة سابقاً.