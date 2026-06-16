ايران تعلن رفع الحصار الأمريكي عن موانئها

وقال ، إن "رفع الحصار كان أمراً شددنا عليه منذ البداية. وقد بدأ الآن، وتم رفع الحصار قبل التوقيع الرسمي" للاتفاق المقرر الجمعة في .يأتي هذا بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن عدة سفن إيرانية عبرت منطقة الحظر البحري التي تفرضها في ، وذلك بعد الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران.