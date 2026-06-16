قادة مجموعة السبع يتعهدون بتعزيز جهود معالجة أزمة الديون العالمية

ودعا القادة في بيان مشترك إلى زيادة الدعم للدول المثقلة بالديون، ولا سيما تلك التي تنفذ برامج إصلاح اقتصادي لكنها تعاني من صعوبات في جذب الاستثمارات، مع حث مؤسسات التمويل الدولية على توسيع أدوات تقاسم المخاطر.وأكد البيان ضرورة تطوير نظام ليكون أكثر كفاءة وشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون مع مجموعة العشرين لضمان إعادة هيكلة منظمة وشفافة لديون الدول الهشة ومتوسطة الدخل.كما شدد قادة السبع على أهمية تعزيز الاستثمارات الخاصة والتمويل المختلط لدعم مشاريع التنمية طويلة الأمد، إلى جانب تقوية البنى التحتية وسلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.