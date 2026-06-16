ترامب يتحدث عن اليورانيوم الإيراني: لا نسعى للاستحواذ عليه بل تدميره

وأضاف في تصريحات صحافية، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة ليه بان الفرنسية، أن "استهداف مواقع داخل الجبال في بواسطة قاذفات "بي-2" أدى إلى انهيارات داخلية تجعل عمليات الوصول إلى المواد النووية الموجودة هناك أكثر تعقيدا".وأكد أن بلاده ستقوم بتدمير اليورانيوم المخصب في حال الوصول إليه، مشددا على أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.وأشار ترامب إلى أن حركة الملاحة في بدأت تستعيد نشاطها، معربا عن توقعه بإعادة فتحه بالكامل بحلول 19 حزيران الجاري.وأضاف أن إيران أبدت رغبة في استكمال القضايا العالقة خلال فترة الستين يوما التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين.ويوم الأحد الماضي، أعلنت وإيران والوساطة توصل وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على إيران في 28 شباط الماضي.