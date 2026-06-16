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الكشف عن تفاصيل "مثيرة" تخص الاتفاق الإطاري بين أمريكا وإيران
دوليات
2026-06-16 | 15:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
858 شوهد
كشف مصدر مطلع وفق وكالة "رويترز"، إن الاتفاق الإطاري بين
أمريكا
وإيران يتضمن خططا لإنشاء
صندوق
استثمار خاص بقيمة 300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في
طهران
.
وصرح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تعلن بعد، بأنه تسنى تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ بالفعل.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى منح الطرفين حافزا اقتصاديا لإبرام الاتفاق النهائي، ووفق المصدر ذاته "لن يبدأ
صندوق
الاستثمار عملياته إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي".
وذكر أيضا أن الصندوق الاستثماري كيان مستقل لا يتلقى أي تمويل حكومي، وهو منفصل عن المفاوضات المتعلقة بالأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج.
وأوضح المصدر أن الصندوق الجديد هو أداة استثمار خاصة، وليس برنامجا لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفا أن شركات مقرها في
الولايات المتحدة
ودول
الخليج
وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي تم التعهد بها تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل، وقال إن صندوق الاستثمار منفصل تماما عن مسار التفاوض الموازي بشأن رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، واصفا الاثنين بأنهما آليتان ماليتان متميزتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة.
ووفق المصدر ذاته، خلال هذه الأيام الستين سيعمل مديرو الصندوق مع الإيرانيين والمستثمرين لتخطيط المشاريع وتحديد نطاقها.
ولم يذكر المصدر كيف ستتم إدارة الصندوق أو من سيتولى إدارته، مشيرا إلى أن التفاصيل الرئيسية لا تزال قيد الدراسة، لافتا إلى أن شركات من
كوريا الجنوبية
واليابان وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة من بين الشركات التي قدمت التزامات، لكنه رفض تقديم قائمة شاملة.
وفي السياق، صرح مصدر إيراني رفيع المستوى وفق "رويترز" بأن
طهران
طلبت في البداية 400 مليار دولار كتعويض عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن
واشنطن
قالت إنها لن تقدم هذا المبلغ، ثم ظهرت فكرة إنشاء الصندوق الذي سيُطلق عليه اسم "
صندوق إعادة الإعمار
والتنمية".
وأوضح المصدر الإيراني أن الآلية تنص على مساهمة دول المنطقة بطرق مختلفة، تشمل الحصول على قروض، أو إنشاء خطوط ائتمان، أو تمويل إعادة إعمار المواقع المتضررة في الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك منشآت مثل مجمع مباركة للصلب، ومصافي النفط، والمطارات، وبشكل أوسع، البنية التحتية المتضررة من النزاع.
وكان نائب الرئيس جيه دي فانس قد أشار خلال مقابلة مع شبكة "
سي بي إس
" يوم أمس الاثنين، إلى أن
إيران
يمكن أن تحصل على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار بدعم دول الخليج إذا امتثلت للاتفاق مع واشنطن، بما في ذلك تفكيك برنامجها النووي، والقضاء على مخزونها من المواد المخصبة، وقبول نظام تفتيش وإنفاذ صارم.
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