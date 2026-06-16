الشيوخ الأمريكي يحبط قرارا حول صلاحيات ترامب في الحرب

وكان الأمريكي قد صوّت في وقت سابق لصالح هذا القرار بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات، وشهد التصويت خطوة لافتة بانضمام أربعة نواب من الحزب الجمهوري إلى النواب الديمقراطيين لتمرير المشروع.

وأما في التصويت الذي جرى في يوم الثلاثاء، فلم ينل مشروع القرار، الأغلبية اللازمة، وعارض وأربعون سيناتورا، من بينهم الديمقراطي ، اقتراح سحب القرار من للتصويت عليه في الجلسة العامة، وصوّت سبعة وأربعون مشرّعا لصالح القرار، من بينهم الجمهوريون ، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وراند بول.



يشار إلى أن الوثيقة المقدمة من السيناتور تطالب بسحب القوات العسكرية الأمريكية من العمليات القتالية في أو ضدها غير المصرح بها من قبل .



وعارض وإدارته مشروع هذا القرار بشدة، ووصفوه بأنه "غير وطني" و"مستند إلى مفاهيم خاطئة"، وأعلن ترامب بوضوح أنه في حال نجاح الكونغرس بمجلسيه في تمرير القرار، فإنه سيستخدم حق النقض الرئاسي "الفيتو" لإحباطه فورا.