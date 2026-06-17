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تحركات إسرائيلية تثير تساؤلات في جنوب لبنان
دوليات
2026-06-17 | 01:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
170 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
حلقت مقاتلات إسرائيلية، الأربعاء، على علو منخفض فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح في
جنوب لبنان
، منفذة غارات وهمية تسببت بحالة من التوتر بين السكان، وفق ما أفادت
الوكالة الوطنية للإعلام
اللبنانية
.
وذكرت الوكالة أن مدفعية الجيش الإسرائيلي شنت قصفاً مكثفاً خلال ساعات الليل وحتى صباح الأربعاء، مستهدفة حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا.
وأضافت أن "عدداً من القذائف سقط في محيط مستشفى
نبيه بري
الحكومي، وفي حي الميدان وحي الراهبات داخل مدينة النبطية".
ويأتي القصف بعد يوم دامٍ شهد مقتل 4 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في
جنوب لبنان
، في أعلى حصيلة قتلى منذ الإعلان عن التفاهم بين
إيران
والولايات المتحدة لوقف الحرب بينهما.
وكانت
الوكالة الوطنية للإعلام
أفادت، أمس الثلاثاء، بأن طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة ميفدون وسيارة ثالثة في بلدة شوكين المجاورة بمنطقة النبطية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.
ويعكس استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب
لبنان
هشاشة الوضع الأمني على الحدود، رغم التفاهمات الإقليمية الأخيرة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
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