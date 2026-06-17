تحركات إسرائيلية تثير تساؤلات في جنوب لبنان

وذكرت الوكالة أن مدفعية الجيش الإسرائيلي شنت قصفاً مكثفاً خلال ساعات الليل وحتى صباح الأربعاء، مستهدفة حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا.وأضافت أن "عدداً من القذائف سقط في محيط مستشفى الحكومي، وفي حي الميدان وحي الراهبات داخل مدينة النبطية".ويأتي القصف بعد يوم دامٍ شهد مقتل 4 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في ، في أعلى حصيلة قتلى منذ الإعلان عن التفاهم بين والولايات المتحدة لوقف الحرب بينهما.وكانت أفادت، أمس الثلاثاء، بأن طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة ميفدون وسيارة ثالثة في بلدة شوكين المجاورة بمنطقة النبطية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.ويعكس استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب هشاشة الوضع الأمني على الحدود، رغم التفاهمات الإقليمية الأخيرة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.