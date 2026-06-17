ترامب يدافع عن الاتفاق مع إيران ويؤكد: لا التزامات مالية علينا.. والحصار كان فعالاً

وأوضح أن الاتفاق مع يكتسب أهمية استراتيجية كبرى كونه يضمن منعها من الحصول على سلاح نووي. وفيما يخص النتائج الاقتصادية، أشار ترامب إلى أن الإعلان عن توقيع الاتفاق أدى بشكل مباشر وفوري إلى انخفاض أسعار النفط، كما أسهم في ارتفاع مؤشرات الأسواق وتراجع أسعار الوقود.وعلى صعيد الملاحة الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي أن فُتح جزئياً، متوقعاً استئناف العمل فيه بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.وفي سياق تعليقه على السياسة الخارجية، شدد ترامب على أن سياسة الحصار التي فُرضت على إيران كانت فعالة، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة بقوله: "إن لم يحسن الإيرانيون التصرف، فسنعاود إسقاط القنابل على رؤوسهم". كما انتقد ترامب الأسبق أوباما، متهماً الجانب الإيراني بخداعها والحصول على مليارات الدولارات خلال فترة إدارته.