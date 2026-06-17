"لولا إسرائيل لما وُجدت أمريكا".. سفير واشنطن في تل أبيب يثير الجدل برد غير متوقع على ترامب

وخلال مشاركته في مؤتمر "التراث اليهودي" الذي استضافته ، الثلاثاء، شدد هاكابي على أن مهمته لا تقتصر على تمثيل المصالح الأمريكية، بل تشمل توضيح عمق العلاقة الاستراتيجية والروحية بين وتل أبيب.وقال السفير: "هذا تراثكم بلا شك، لكنه أيضاً تراث . فمن دون إسرائيل، ومن دون العنصر اليهودي، ما كان لبلادنا وجود"، معتبراً أن الولايات المتحدة مدينة لإسرائيل بما تحقق عبر قرون من الروابط الدينية والتاريخية.وتأتي تصريحات هاكابي في وقت تتصاعد فيه النقاشات بشأن طبيعة العلاقة بين البلدين، خصوصاً بعد تصريحات للرئيس الأمريكي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال فيها إن "إسرائيل كانت ستُمحى من على وجه الأرض منذ زمن طويل لولا تدخله"، في إشارة إلى الدعم الأمريكي الأمني والعسكري للدولة العبرية.